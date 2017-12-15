Загадочная судьба дипломатической собственности России в США

ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. В самом центре Вашингтона, неподалеку от одного из самых престижных районов американской столицы Dupont Circle, на холме можно увидеть здание, которое заметно выделяется на фоне своих "соседей". По его территории, огороженной со всех сторон забором, неспеша прогуливается сотрудник в форме службы безопасности государственного департамента США. Немного заскучав, он оперся локтем на серую ограду, осматривая как бы свысока проходящих мимо людей.

Шторы плотно закрывают большие окна особняка, а прямо посередине перед зданием блестит большой металлический флагшток. Еще не так давно на нем развивался российский триколор, а летом этого года в здании располагалось торговое представительство РФ.

Дипломатические войны



Прошел почти год с того момента, как американские власти ограничили доступ к дипобъектам, находящимя в собственности Российской Федерации. Такое случилось в истории РФ впервые. Тогда, в декабре прошлого года, прямо под Новый год администрация бывшего президента США Барака Обамы объявила о высылке 35 российских дипломатов, снятии дипломатического статуса с загородных комплексов постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, а также ограничении доступа к этим зданиям. Эти меры были мотивированы "вмешательством" России в американские выборы и "давлением на американских дипломатов" в РФ.

Москва тогда отвечать на это не стала, и была надежда, что вопрос удастся урегулировать с приходом новой администрации. Не получилось. И к лету 2017 года ситуация обострилась вновь: В июле РФ призывала США до 1 сентября сократить число сотрудников американских дипмиссиий на 755 человек — до 455 сотрудников — и уравнять, таким образом, количество служащих посольства США в России и работающих в дипмиссиях РФ в Соединенных Штатах. Кроме этого, было приостановлено использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору.

Вскоре на данный шаг отреагировал Вашингтон: было закрыто российское генконсульство в Сан-Франциско, запрещен доступ к зданиям торгпредства в Вашингтоне и офису торгпредства в Нью-Йорке. Все перечисленные объекты находятся в собственности российского правительства за исключением офиса торгпредства в Нью-Йорке, который был арендован. Однако, срок его аренды закачивается только через 9 лет, а досрочный разрыв договора влечет за собой штрафы.

Как рассказали РИА Новости бывшие и нынешние американские дипломаты, снятие дипстатуса влечет за собой сразу несколько важных последствий: запрет на использование объектов недвижимости для дипломатических или консульских целей, а также снятие фискальных привилегий. Ситуация осложняется тем, что российское государство лишено доступа к зданиям и не может использовать их в гражданском обороте.

Представитель госдепа США пояснил РИА Новости, что если ведомство "устанавливает, что собственность не используется в дипломатических или консульских целях, или (если госдеп) отзывает разрешение на использование (собственности) в этих целях, имущество больше не является неприкосновенным, и, если оно принадлежит иностранному правительству, больше не освобождается от налогообложения в рамках дипломатического права".

Что делать и кто виноват



Ситуация сложилась беспрецедентная. Российская сторона объявила данные меры нарушением международного права, назвав это "рейдерским захватом" и "оккупацией". В США же с таким описанием не согласны. В Вашингтоне заявили, что "в полной мере придерживаются Венской конвенции, законодательства США и двусторонних соглашений предпринимая эти действия".

Как рассказал в интервью РИА Новости экс-посол США в РФ и бывший замгоссекретаря США по политическим вопросам Томас Пикеринг, страна имеет абсолютное право лишить дипстатуса не только с людей, объявив их персоной нон-грата, но и зданий, точно также как у страны есть право согласиться принять или не принять дипломатов. Он признал, что "было бы учтиво провести вначале консультации со страной", а не просто направлять дипломатическую ноту для лишения дипстатуса. Однако, по его словам, это бы делалось в отношении союзника или партнера, коим РФ для США не является.

В госдепартаменте также сообщили РИА Новости, что "стандартной процедуры для этого нет, поскольку причины могут отличаться". Американский дипломат рассказал, по какой причине здание могут лишить дипстатуса: так, к примеру, страна могла использовать дипобъекты по назначению, но потом съехала оттуда из-за необходимости провести ремонтные работы, "а затем не смогла их завершить в течении нескольких лет". Или же, если речь идет о недавних действиях в отношении Москвы,то "в духе паритета, инициированном русскими и как это предусмотрено Законом об иностранных миссиях", США потребовали от РФ закрывать генконсульство в Сан-Франциско, а также торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке, добавил собеседник агентства.

В то же время, ситуация вокруг российской дипсобственностью осложняется тем, что доступа к ней у российских представителей нет. Беспокойства у российской стороны вызывает не только тот факт, что здания изъяли, но и то, кто будет за ними следить и поддерживать в надлежащем состоянии, ведь эти объекты достаточно большие, и требуют постоянного внимания.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, в случае с Генеральным консульством России в Сан-Франциско, торгпредства в Вашингтоне и офиса торгпредства в Нью-Йорке, госдеп "будет обеспечивать безопасность и поддерживать (в состоянии) собственность в соответствии с нашими обязанностями". "Вход или доступ будет предоставляется только государственным департаментом", — отметил американский дипломат.

По словам российских дипломатов, все запросы на посещение и проверку дипломатических объектов РФ были отклонены. Отказ на осмотр российской собственности в Сан-Франциско получил и сам посол РФ в США Анатолий Антонов. Находясь с визитом в Калифорнии в конце ноября, он решил осмотреть здания генконсульства РФ и резиденцию консула в Сан-Франциско, заранее отправив запрос в госдеп США. Доступ госдеп не предоставил. "К сожалению, мне ответили отказом, официальным отказом. Никаких объяснений нет", — рассказал он журналистам. И все же на российскую собственность ему удалось посмотреть. Снаружи. После Антонов сообщил РИА Новости, что препятствий в ходе внешнего осмотра зданий американские власти ему не чинили.

Все это означает, что Москва использовать эту собственность в гражданском обороте не может. Продать? Такая опция, конечно, имеется, но Россия на это вряд ли пойдет. Во-первых, продажа зданий могла бы рассматриваться как некое согласие с действиями американских властей, которые Москва оспаривает. Во-вторых, это стало бы осознанным сокращением своего дипломатического присутствия в стране.

Как отметил Пикеринг, "все зависит от правительства РФ, и что они захотят сделать с собственностью — продать или просто оставить её пустой, но сохранить её с намерениями в будущем вновь обрести дипломатический иммунитет и обратно занять эту собственность".

Уйти по собственной воле



Одним из зданий, без доступа к которому осталась Россия, стал роскошный особняк в центре американской столицы, в котором ранее располагалось торговое представительство нашей страны. Буквально в нескольких минутах ходьбы от него, завернув в один из самых красивых и спокойных переулков американской столицы, вы попадете на Вайоминг Авеню. Тишину этого района нарушают только несколько дворников, которые тщательно пытаются прибрать обильно опавшие с деревьев листья. На этой улице располагается и небольшое здание бывшего посольства Сирии в Вашингтоне. В марте 2014 года правительство США закрыло посольство, отозвав дипстатус.

При этом, внешний облик особняка сохранился в хорошем состоянии. Чего нельзя сказать о находящихся неподалеку двух зданиях, которые принадлежат правительству Пакистана.

Для многих это может звучать удивительно, но решение оставить без присмотра свою дипсобственность пакистанское правительство приняло осознанно. А все дело в том, что построив новое посольское здание около 10 лет назад, они решили оставить два здания, которым так в конечном счете и не нашли применения. Денежный вопрос сыграл в этом не последнюю роль, ведь содержание таких больших зданий в центре Вашингтоне обходится в кругленькую сумму.

Покинутые здания постепенно запустевали: они приходили в упадок, ржавели, никто не поддерживал их в надлежащем состоянии. При этом дипломатический статус у этих объектов сохранялся, и местные власти не имели права войти на их территорию. А ведь стоят здания на престижной улице Embassy Row, неподалеку живут госсекретарь США Рекс Тиллерсон, дочь президента Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер.

Соседство с заброшенными зданиями не могло не вызывать обеспокоенности у местных жителей, и, в конце концов, в дело вмешалось американское правительство. В результате с пакистанских объектов дипломатический статус был снят.

"Мы понимаем, что дипломатический статус с этих двух зданий должен был быть снят в соответствии с местными законами, которые правительство Пакистана уважает и намерено полностью исполнять", — рассказал РИА Новости сотрудник посольства Пакистана в Вашингтоне.

Пакистанская сторона может добиться восстановления дипломатического статуса своих объектов, но для этого придется уплатить налоги, которые начали начисляться. По данным издания Pakistan Today, правительство должно выплатить американским властям около 70 тысяч долларов — такая сумма долга накопилась примерно за один год.

"Мы понимаем, что у правительства Пакистана есть вариант попытаться добиться восстановления дипломатического статуса после уплаты местных налогов", — отметил пакистанский дипломат. По его словам, сейчас Пакистан и США ведут консультации, чтобы урегулировать этот вопрос "на основе взаимоприемлемых договоренностей".

В госдепе США, отвечая на вопрос РИА Новости, возможен ли подобный сценарий переезда в другое здание в случае с РФ, сообщили, что "указанные ситуации несопоставимы".

"Снятие дипломатического статуса с собственности, как в случае с собственностью Пакистана в Вашингтоне, просто означает, что собственность больше не является неприкосновенной и может облагаться налогами. Собственность Пакистана и другие, подобные этой, были свободны и не использовались иностранным правительством для дипломатических целей, что в конечном итоге привело к потере данного статуса. Эта ситуация отличается от ситуации с Россией", — подчеркнул американский дипломат.

Есть ли свет в конце тоннеля

В целом, перспективы урегулирования вопроса с российской дипсобственностью в США пока туманны. Стороны провели несколько раундов переговоров, но они пока ни к чему не привели. Дата новой встречи замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Томаса Шеннона неизвестна. Сам Рябков признавал, что прийти к решению этого вопроса в нынешней политической ситуации будет сложно.

Пикеринг, за плечами которого десятилетия дипломатической службы, отметил в беседе с РИА Новости, что не припоминает, чтобы что-то подобное случалось в прошлом. "Если это и случалось, то это не попадала в моё поле зрения. Обычно, если бы что-то подобное произошло, как в случае с Россией, это бы привлекло моё внимание. Возможно, были какие-то небольшие страны, которые не могли платить арендную плату…тогда власти США могли вмешаться в ситуацию между владельцем и посольством. Но это только предположение, я не в курсе подобных случаев", — сказал собеседник агентства.

Пока же Москва заявляет, что готова "ответить симметрично". "По всем нормам развития отношений мы имеем основание ответить зеркально, в Вашингтоне тоже должны об этом помнить, при всем том необъяснимом антироссийски угаре, которым там охвачены очень многие политики", — сказал ранее Рябков.

Ищет Москва и юридические механизмы по возвращению своей собственности. Как сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, российская сторона ведет аккуратную и деликатную работу по подготовке иска в американский суд о незаконности блокировки властями США дипломатических объектов РФ. По его словам, РФ продолжит искать пути для того, "чтобы не только получить доступ к российской собственности, но чтобы ее вернуть", и " чтобы над нашей российской собственностью реяли российские флаги".

Американская сторона при этом напоминает, что никто в США не говорил, насколько долгосрочным и постоянным могут быть принятые в отношении российской дипсобственности решения. По словам дипломатов США, в Вашингтоне "по-прежнему хотят улучшения отношений между нашими странами".

В Москве также надеются, что возможности для восстановления конструктивных и деловых отношения Москвы и Вашингтона не исчерпаны.