Во Франции пассажиры попавшего в ДТП автобуса сообщили о поднятом шлагбауме

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пассажиры школьного автобуса, столкнувшегося с поездом на юге Франции, рассказали, что шлагбаум на железнодорожном переезде не был опущен, сообщает радиостанция Franceinfo.

Столкновение школьного автобуса с региональным поездом TER произошло на переезде у коммуны Милла под Перпиньяном (департамент Пиренеи Восточные). Жертвами инцидента стали четыре школьника. Повреждения получили 20 человек, в том числе 16 детей.

Бабушка 11-летней девочки, которая ехала в автобусе, заявила, что ее внучка "все видела".

"Шлагбаум не был опущен. Красные огни мигающей сигнализации не были зажжены. Женщина-водитель проехала (через шлагбаум), она остановилась на полпути, и там в них врезался поезд, так мне сказала моя девочка", — сообщила женщина.

При столкновении автобус развалился на две части. Прокурор Перпиньяна Жан-Жак Фаньи заявил о начале расследования, отметив преждевременность выводов о положении шлагбаума.