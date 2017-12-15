Во Франции пассажиры попавшего в ДТП автобуса сообщили о поднятом шлагбауме

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пассажиры школьного автобуса, столкнувшегося с поездом на юге Франции, рассказали, что шлагбаум на железнодорожном переезде не был опущен, сообщает радиостанция Franceinfo.
Бабушка 11-летней девочки, которая ехала в автобусе, заявила, что ее внучка "все видела".
"Шлагбаум не был опущен. Красные огни мигающей сигнализации не были зажжены. Женщина-водитель проехала (через шлагбаум), она остановилась на полпути, и там в них врезался поезд, так мне сказала моя девочка", — сообщила женщина.
При столкновении автобус развалился на две части. Прокурор Перпиньяна Жан-Жак Фаньи заявил о начале расследования, отметив преждевременность выводов о положении шлагбаума.