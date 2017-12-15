В Греции заявили о желании иметь каналы связи со всеми соседями

АФИНЫ, 15 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Глава МИД Греции Никос Котзиас заявил, что Афины хотели бы иметь каналы связи со всеми соседними странами, в том числе с Турцией, несмотря на проблемы в двусторонних отношениях.
"Межгосударственные отношения не совпадают с теми, которые мы имеем с нашими соседями (по дому). Вы не можете выселить его из того места, где он находится. И вы должны решить: говорить или не говорить", — сказал Котзиас.
"Меня очень впечатлила фраза, которую я услышал в Корее. Что мне сказали в Корее? Я говорю им: "Баллистические ракеты (Северной Кореи) ваша самая большая проблема?" И они ответили: "Нет, наша самая большая проблема в том, что у нас нет канала связи с Северной Кореей". Именно это отличает самих корейцев от других великих держав Запада", — сказал глава МИД.
"Мы хотим иметь эти каналы. Мы хотим обсуждать", — заявил он.
Он отметил, что накануне на совместной пресс-конференции министр иностранных дел Армении сказал, что с Азербайджаном, с которым они находятся фактически в состоянии войны, они проводили шесть саммитов в год.
По мнению ряда обозревателей, визит Эрдогана в Грецию 7-8 декабря оказался неудачным, и вместо позитивной повестки на столе переговоров оказались самые сложные вопросы двусторонних отношений. В частности, Эрдоган накануне визита заявил, что надо "обновить" Лозаннский договор 1923 года, который устанавливает границы Турции с другими государствами, в том числе с Грецией. В Афинах сочли это выражением территориальных претензий.
"Начальная и старая позиция Эрдогана, ставившего под сомнение Лозаннсикй договор, превратилась в предложение "обновления" Лозаннского договоры для другой, восточной его стороны, а не Греции. Было ясное заявление, что Турция не претендует на территории Греции", — заявил Котзиас.