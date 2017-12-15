В Греции заявили о желании иметь каналы связи со всеми соседями

АФИНЫ, 15 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Глава МИД Греции Никос Котзиас заявил, что Афины хотели бы иметь каналы связи со всеми соседними странами, в том числе с Турцией, несмотря на проблемы в двусторонних отношениях.

Так Котзиас на заседании комитета по национальной обороне и международным делам ответил на критику в связи с визитом президента Турции Тайипа Эрдогана в Грецию. Стенограмма выступления поступила в РИА Новости из пресс-службы МИДа.

"Межгосударственные отношения не совпадают с теми, которые мы имеем с нашими соседями (по дому). Вы не можете выселить его из того места, где он находится. И вы должны решить: говорить или не говорить", — сказал Котзиас.

"Меня очень впечатлила фраза, которую я услышал в Корее. Что мне сказали в Корее? Я говорю им: "Баллистические ракеты (Северной Кореи) ваша самая большая проблема?" И они ответили: "Нет, наша самая большая проблема в том, что у нас нет канала связи с Северной Кореей". Именно это отличает самих корейцев от других великих держав Запада", — сказал глава МИД.

"Мы хотим иметь эти каналы. Мы хотим обсуждать", — заявил он.

Он отметил, что накануне на совместной пресс-конференции министр иностранных дел Армении сказал, что с Азербайджаном, с которым они находятся фактически в состоянии войны, они проводили шесть саммитов в год.

"Все ответственные правительства мира обсуждают и с самым трудным соседом, поскольку диалог и дипломатия должны предшествовать всему другому в межгосударственных отношениях. Мы ясно ответили на вопрос "конфликт или мир", "инициативы или пассивность". Как правительство мы совершили несколько визитов в Турцию, и мы пригласили Эрдогана приехать в Грецию. Мы не боимся ни обсуждения, ни диалога. Почему Эрдоган? Потому что если говорить о греко-турецких отношениях и если вы хотите создать основу для мирного сосуществования двух государств, то сегодня ядром власти является Эрдоган", — сказал глава МИД Греции.

По мнению ряда обозревателей, визит Эрдогана в Грецию 7-8 декабря оказался неудачным, и вместо позитивной повестки на столе переговоров оказались самые сложные вопросы двусторонних отношений. В частности, Эрдоган накануне визита заявил, что надо "обновить" Лозаннский договор 1923 года, который устанавливает границы Турции с другими государствами, в том числе с Грецией. В Афинах сочли это выражением территориальных претензий.

Котзиас заявил, что "самым значимым" в визите Эрдогана стало то, что позиция президента Турции изменилась после двух дней пребывания в Греции. "Были изменения в отношении позиций, которые он высказал, приезжая в Грецию и покидая Грецию. Это очень важно. После двух дней пребывания в Греции Эрдоган выступал по-другому", — сказал глава МИД.

"Начальная и старая позиция Эрдогана, ставившего под сомнение Лозаннсикй договор, превратилась в предложение "обновления" Лозаннского договоры для другой, восточной его стороны, а не Греции. Было ясное заявление, что Турция не претендует на территории Греции", — заявил Котзиас.