В Перу оппозиция требует отставки президента страны

МЕХИКО, 15 дек – РИА Новости. Перуанская оппозиция потребовала немедленной отставки президента страны Педро Кучински на фоне коррупционного скандала.
"Ему дан срок до конца сегодняшнего дня (четверга), мы думаем, что у Кучински было достаточно времени, чтобы оценить эту деликатную ситуацию и принять решение (об отставке)", — приводит портал Peru21 заявление представителя оппозиционной партии "Народная сила" Даниэля Салаверри.
По его словам, дальнейшее пребывание Кучински на посту главы государства неприемлемо из-за представленных доказательств платежей в пользу связанных с ним компаний со стороны бразильского строительного гиганта, замешанного в коррупции по всей Латинской Америке.
Умала в свою очередь стал вторым экс-главой Перу, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Первым был 79-летний Альберто Фухимори, занимавший пост президента Перу с 1990 по 2000 год. Он отбывает 25-летнее заключение за коррупцию и другие преступления.