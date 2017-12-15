В Перу оппозиция требует отставки президента страны

МЕХИКО, 15 дек – РИА Новости. Перуанская оппозиция потребовала немедленной отставки президента страны Педро Кучински на фоне коррупционного скандала.

В среду была опубликована информация об уплате бразильской строительной компанией Odebrecht порядка 4,8 миллиона долларов двум фирмам, связанным с президентом Педро Кучински, якобы за консультационные услуги. Сам президент отверг участие в продвижении интересов Odebrecht.

"Ему дан срок до конца сегодняшнего дня (четверга), мы думаем, что у Кучински было достаточно времени, чтобы оценить эту деликатную ситуацию и принять решение (об отставке)", — приводит портал Peru21 заявление представителя оппозиционной партии "Народная сила" Даниэля Салаверри.

По его словам, дальнейшее пребывание Кучински на посту главы государства неприемлемо из-за представленных доказательств платежей в пользу связанных с ним компаний со стороны бразильского строительного гиганта, замешанного в коррупции по всей Латинской Америке.

В случае продолжения расследования, начатого специальной группой следователей, Кучински может стать вторым подряд президентом Перу, попавшим в неприятную ситуацию из-за связей с Odebrecht. Его предшественник Ольянта Умала ушел с поста в июле 2016 года после обвинений в получении платежей от венесуэльских властей, Odebrecht и фирмы OAS для финансирования в 2006 и 2011 годах предвыборных кампаний Перуанской националистической партии. Сейчас по решению суда Умала и его супруга заключены под стражу.

Умала в свою очередь стал вторым экс-главой Перу, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Первым был 79-летний Альберто Фухимори, занимавший пост президента Перу с 1990 по 2000 год. Он отбывает 25-летнее заключение за коррупцию и другие преступления.