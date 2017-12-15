Во Франции более десяти детей остаются неопознанными после ДТП с поездом

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Более 10 школьников, погибших или пострадавших при столкновении автобуса и поезда на юге Франции, до сих пор не опознаны, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на местную прокуратуру.

Столкновение школьного автобуса с региональным поездом TER произошло на переезде у коммуны Милла под Перпиньяном (департамент Пиренеи Восточные). Жертвами инцидента стали четыре школьника, не менее 20 получили ранения.

При столкновении автобус развалился на две части. Прокурор Перпиньяна Жан-Жак Фаньи заявил, что все еще не опознаны четыре погибших школьника, а также семеро детей, получивших тяжелые повреждения.

Самому младшему из пострадавших школьников восемь лет, а старшему 15.

Никто из персонала или пассажиров поезда не ранен, однако некоторым потребовалась психологическая помощь.