АФИНЫ, 15 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. В Афинах будет учреждено посольство Афганистана, сообщил глава МИД Греции Никос Котзиас на заседании комитета по национальной обороне и международным делам. Стенограмма выступления поступила в РИА Новости из пресс-службы МИД.

"В понедельник приезжает министр иностранных дел Афганистана, потому что Афганистан учреждает посольство в Греции. Это одно из трех новых посольств, которые будут учреждены", — сообщил министр.

Он не сказал, какие еще посольства предполагается открыть в Афинах.

Котзиас сообщил также, что во вторник он едет в Италию "на очень важные двусторонние переговоры", не указав их тему.