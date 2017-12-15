Лидеры стран ЕС заявили о сохранении позиции по вопросу Иерусаима

БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Лидеры стран-членов Евросоюза в четверг заявили, что их позиция по Иерусалиму не изменится после решения США о переносе туда американского посольства, говорится в итоговом документе первого дня саммита.

"ЕС напоминает о решительной поддержке принципа существования двух государств и в этом контексте позиция ЕС по Иерусалиму остается неизменной", — отмечается в документе.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение США было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.

Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций".