В Пентагоне рассказали о понесенном талибами* ущербе от действий США

ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Военные США и силы безопасности Афганистана в результате совместных операций уничтожили ряд нарколабораторий боевиков движения "Талибан"*, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Майкл Эндрюс.

"С начала кампании три недели назад в результате совместных операций США и афганских национальных сил обороны и безопасности были ликвидированы 25 нарколабораторий талибов*", — сказал Эндрюс.

По его словам, ликвидация лабораторий нанесла ущерб наркодельцам на сумму почти 80 миллионов долларов, а также лишила их прямых доходов в сумме 16 миллионов долларов.

В то же время представитель Пентагона не стал комментировать возможность совместных действий США и России по борьбе с афганской наркоугрозой. "Я советую обратиться вам в госдепартамент по поводу комментариев о потенциальном дипломатическом партнерстве с Россией в Афганистане", — сказал Эндрюс.

В госдепартаменте США на соответствующий запрос РИА Новости пока не ответили.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что Россия вместе с афганским правительством, США и другими заинтересованными "готова работать над преодолением этих трудностей".

В 2014 году конгресс США запретил министерству обороны страны сотрудничество с РФ. В настоящее время военные двух стран лишь контактируют в вопросе предотвращения конфликтов в Сирии. Кроме того, иногда проходят встречи начальников генеральных штабов двух стран.

* Запрещенная в России террористическая организация