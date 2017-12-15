Путин провел телефонные переговоры с Трампом

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп по телефону обсудили двусторонние отношения и ситуацию в кризисных точках с акцентом на урегулирование проблемы Корейского полуострова, сообщает пресс-служба Кремля.

"Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова", — говорится в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе американской стороны. Было условлено о продолжении контактов.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.