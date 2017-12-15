В Госдепе прокомментировали заявление Путина по КНДР

ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США привержены мирному решению по КНДР, но Пхеньян должен показать заинтересованность в диалоге, заявил РИА Новости представитель госдепартамента, комментируя высказывания президента РФ Владимира Путина по этой проблематике.

Путин на пресс-конференции в четверг призвал перестать нагнетать обстановку вокруг КНДР. Он отметил, что если США будут исходить из здравого смысла во внешней политике, то это станет залогом сотрудничества Москвы и Вашингтона, в том числе по вопросу КНДР.

"Как отмечал госсекретарь Рекс Тиллерсон, дипломатические варианты остаются реальными. США по-прежнему привержены поискам мирного пути денуклеаризации и прекращения агрессивных действий КНДР, но Пхеньян должен показать заинтересованность в серьезном диалоге", — сказал представитель госдепартамента.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.