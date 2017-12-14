Во Франции при ДТП с автобусом и поездом пострадали 20 детей

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. По меньшей мере 20 школьников пострадали при столкновении автобуса и поезда на юге Франции, 11 из них находятся в очень серьезном состоянии, заявил премьер-министр Эдуар Филипп.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших при столкновении школьного автобуса с региональным поездом TER на переезде у коммуны Милла под Перпиньяном (департамент Пиренеи Восточные). В результате столкновения погибли четыре ребенка.

Телеканал BFMTV сообщает, что самому младшему из пострадавших школьников восемь лет, а старшему 15.

По словам префекта департамента, в аварии пострадал 21 школьник и трое людей в поезде. Как выяснилось, никто из персонала или пассажиров состава не ранен, однако некоторым потребовалась психологическая помощь.

VIDEO #Millas Violent #accident entre un car scolaire et un #train dans les Pyrénées-Orientales. Le car est coupé en deux. pic.twitter.com/5PV9tVcSj9 — France Bleu Roussillon (@bleuroussillon) 14 декабря 2017 г.

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