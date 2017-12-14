Министр обороны Израиля объяснил активизацию ракетных обстрелов из Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 дек — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман объяснил активизацию ракетных обстрелов из сектора Газа "внутренней борьбой" палестинских группировок, но сообщил, что отдал приказ армии быть готовой к "любому развитию событий".

За неделю, прошедшую под знаком протестов против решения США признать Иерусалим столицей Израиля, палестинские боевики выпустили по югу еврейского государства порядка полутора десятков ракет, две из которых упали в черте 25-тысячного города Сдерота, а четыре были сбиты комплексом ПРО "Железный купол".

"Последние обстрелы Сдерота из сектора Газа не имеют никакого отношения к израильской силе сдерживания, а связаны с внутренней борьбой между различными палестинскими группировками. Мы знаем, что, как и когда нужно делать", — сказал Либерман во время посещения города.

"Я надеюсь, что жители Газы заставят свое руководство вкладывать все свои усилия и средства в улучшение экономики в секторе, а не в рытье туннелей, создание ракет и обстрелы Израиля. Так они только подвергают опасности все население сектора Газа. Однако в любом случае я дал указание армии быть готовой к любому развитию событий", — добавил он.

По данным местных СМИ, за последними обстрелами стоят мелкие радикальные группировки, враждующие с правящим в секторе Газа движением ХАМАС. Именно его Израиль объявил ответственным за любые агрессивные действия с территории анклава и требует обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями.

На пуски ракет, которые пока обходятся без пострадавших, израильские войска отвечают ударами по принадлежащим ХАМАС объектам.