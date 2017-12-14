Министр обороны Израиля объяснил активизацию ракетных обстрелов из Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 дек — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман объяснил активизацию ракетных обстрелов из сектора Газа "внутренней борьбой" палестинских группировок, но сообщил, что отдал приказ армии быть готовой к "любому развитию событий".
"Последние обстрелы Сдерота из сектора Газа не имеют никакого отношения к израильской силе сдерживания, а связаны с внутренней борьбой между различными палестинскими группировками. Мы знаем, что, как и когда нужно делать", — сказал Либерман во время посещения города.
"Я надеюсь, что жители Газы заставят свое руководство вкладывать все свои усилия и средства в улучшение экономики в секторе, а не в рытье туннелей, создание ракет и обстрелы Израиля. Так они только подвергают опасности все население сектора Газа. Однако в любом случае я дал указание армии быть готовой к любому развитию событий", — добавил он.
На пуски ракет, которые пока обходятся без пострадавших, израильские войска отвечают ударами по принадлежащим ХАМАС объектам.