Комиссия связи США намерена отменить "сетевую нейтральность" в интернете

ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Федеральная комиссия связи (FCC) США проголосовала за отмену запрета на приоритетное распределение интернет-трафика провайдерами, известное как принцип "сетевой нейтральности" в интернете, сообщает издание USA Today.

По информации издания, голосование в комиссии за это решение завершилось с перевесом в один голос: 3 к 2.

Предыдущая администрация Барака Обамы приняла так называемую концепцию "сетевой нейтральности", при которой провайдеры не имеют права требовать дополнительную плату с сайтов, потребляющих больше трафика, либо замедлять скорость передачи информации для этих сайтов. Отмена решения может ударить по таким интернет-компаниям, как онлайн-кинотеатр Netflix (потребляет до 37% всего трафика в Северной Америке) и YouTube (около 18%). Пострадавшие компании могут попытаться переложить новые расходы на плечи потребителей. Так, у Netflix по состоянию на третий квартал 2017 года было 52,7 миллиона подписчиков в США, абонентская плата варьируется от 7,99 до 13,99 доллара в месяц.

Ранее глава FCC Аджит Пай заявил, что интернет в прошлом процветал при слабом регулировании, но администрация Обамы навязала "грубое" регулирование, подобное тому, что применяется для коммунальных компаний.

"Согласно моим предложениям, федеральное правительство перестанет заниматься мелочным регулированием интернета. Вместо этого FCC просто будет требовать от интернет-провайдеров быть прозрачными в своей деятельности, чтобы потребители могли купить тот план обслуживания, который им больше подходит", — говорил Пай.