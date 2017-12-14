Лукашевич: Москва ожидает от Киева обмена пленными с ЛНР и ДНР "без уловок"

ВЕНА, 14 дек — РИА Новости. Москва ожидает от Киева выполнения договоренностей по обмену пленными с ЛНР и ДНР в точности, без уловок, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук ранее заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными.

"Ожидаем выполнения договоренностей об обмене пленными в точности, без "мертвых душ" в списках и других уловок. В ходе видеоконференции подгруппы по гуманитарным вопросам 12 декабря Киев не мог подтвердить список лиц для обмена, а также процессуальную юридическую "очистку" пленных, не мог даже уверенно говорить о сроках обмена", — сказал Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ.