Источник рассказал, когда ЕС может продлить антироссийские санкции

БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз может на следующей неделе формально продлить экономические санкции против России после того, как лидеры стран-членов ЕС примут политическое решение, заявил РИА Новости источник, близкий к руководству ЕС.

Действие экономических ограничительных мер против России истекает в конце января 2018 года. Лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе обсуждают их продление. Ранее председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон "сообщат о выполнении минских соглашений с целью продления экономических санкций против России". По информации источника РИА Новости, их планируется продлить на полгода без изменений.

"На следующей неделе", — сказал источник, пожелавший остаться неназванным, отвечая на вопрос, когда ожидается формальное решение.