В МИД рассказали, кто толкает Украину на новые военные авантюры

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. "Накачивание" Украины американскими и канадскими средствами ведения войны толкает ее руководство на новые военные авантюры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал оборонный бюджет страны на 2018 финансовый год. Бюджет предполагает выделение военной помощи Украине на 350 миллионов долларов, однако половина из этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере. Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что подписанный Трампом оборонный бюджет санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонительного характера и существенно расширяет параметры поддержки Киева.

Также украинский посол в Канаде Андрей Шевченко в среду сообщил, что Канада разрешила своим компаниям поставлять оружие Украине.

"Совершенно очевидно, что накачивание Украины американскими и канадскими средствами ведения войны толкает ее руководство, саботирующее мирное урегулирование противостояния на востоке страны, на новые военные авантюры. В Вашингтоне и Оттаве должны понимать, что силой конфликт в Донбассе, ставший следствием государственного переворота в Киеве, не решить, но вина за гибель людей ляжет и на тех, кто даст в руки убийцам оружие", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.