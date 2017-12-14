Иран производит ракеты в нарушение резолюций СБ ООН, заявили в США

ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Иран спрятался за "ядерным соглашением" и производит ракеты в нарушение резолюций СБ ООН.
"Все сфокусированы на ядерном соглашении, а Иран спрятался за ним, постоянно угрожая выйти из него", — заявила Хейли на пресс-конференции в Вашингтоне.
При этом она вновь обвинила Иран в нарушении резолюций СБ ООН, которые запрещают республике производит ракеты.
"Ядерное соглашение важно, но важны все решения СБ ООН", — отметила она.