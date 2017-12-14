США создадут коалицию для противостояния Ирану

Посол США в ООН Никки Хейли выступает на заседании Совета Безопасности по ситуации в Северной Корее. 29 ноября 2017

Посол США в ООН Никки Хейли выступает на заседании Совета Безопасности по ситуации в Северной Корее. 29 ноября 2017

ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. США намерены создать международную коалицию для противостояния Ирану, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Вы увидите, что мы создадим коалицию, чтобы реально противостоять Ирану и тому, что они (власти Ирана — ред.) делают", — заявила Хейли на пресс-конференции в Вашингтоне.

При этом она вновь обвинила Иран в нарушении резолюций СБ ООН, которые запрещают стране производит ракеты, а также в поддержке терроризма и в целом в "агрессивном поведении" в регионе.

"Мы будем работать дипломатически, чтобы убедиться, что международное сообщество знает о нарушениях. Затем пойдем дальше, чтобы с этим что-то сделать", — сказала Хейли, отвечая на вопрос о действиях возможной коалиции.