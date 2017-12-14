Иран отверг обвинения США в поставках ракет в Йемен

Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото

Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото

ООН, 14 дек — РИА Новости. Иран отверг "провокационные и деструктивные" обвинения США в поставках ракет в Йемен, которые были выпущены по Саудовской Аравии в начале ноября, говорится в заявлении постпредства страны при ООН.

"Постпред США при ООН вновь сегодня взяла курс на обвинение правительства Ирана в поставках ракет, которые ударили по Саудовской Аравии 4 ноября. Мы категорически отвергаем это необоснованное, безответственное, провокационное и деструктивное обвинение", — говорится в распространенном комментарии.

Постпред США при ООН Никки Хейли в четверг представила в Вашингтоне фрагменты ракеты иранского производства, запущенной хуситами из Йемена по аэропорту Эр-Рияда.

В постпредстве Ирана при ООН назвали демонстрируемые образцы "сфабрикованными, также как и представленные ранее в других случаях".