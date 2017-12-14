Хейли представила в США детали ракеты, запущенной хуситами по Эр-Рияду

Посол США в ООН Никки Хейли выступает на заседании Совета Безопасности. Архивное фото

Посол США в ООН Никки Хейли выступает на заседании Совета Безопасности. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли представила в Вашингтоне фрагменты ракеты иранского производства, запущенной хуситами в Йемене по аэропорту Эр-Рияда.

"В этом помещении — конкретные свидетельства незаконного распространения иранского оружия, собранные прямо от военных атак в отношении наших партнеров в регионе", — сказала Хейли, стоя на фоне деталей ракеты.

Хейли пригласила членов Совета Безопасности в Вашингтон для изучения этого оружия.

Силы ПВО Саудовской Аравии в начале и в конце ноября перехватили две баллистические ракеты, выпущенные из Йемена повстанцами-хуситами.

Первая ракета была сбита 4 ноября в районе международного аэропорта в Эр-Рияде. Вторую перехватили 30 ноября на юге страны в районе города Хамис-Мушайт (округ Асир).

По данным арабской коалиции, с начала военного конфликта в Йемене с территории этой страны по Саудовской Аравии было выпущено 78 ракет.