МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил "полную государственную мобилизацию" после столкновения школьного автобуса и поезда на юге страны, жертвами которого, по предварительным данным, стали четыре человека.Twitter.
Ранее школьный автобус столкнулся с региональным поездом TER на переезде у коммуны Милла под Перпиньяном. По предварительным данным, жертвами столкновения стали четыре человека. Еще более десяти получили травмы различной степени тяжести. В числе погибших и пострадавших есть дети.
На место трагедии уже прибыли министр транспорта Элизабет Борн и министр образования Жан-Мишель Бланкер, ожидается прибытие премьера Эдуара Филиппа и главы МВД Жерара Коллона.
Официальных заявлений о количестве жертв и пострадавших пока не поступало.