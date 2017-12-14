Во Франции поезд столкнулся со школьным автобусом

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Два человека погибли и еще девять пострадали в результате столкновения поезда и школьного автобуса на юге Франции, сообщает телеканал France 3.

По информации телеканала BFMTV, погибли четыре человека, среди жертв и пострадавших — дети.

Столкновение произошло в коммуне Милла, недалеко от города Перпиньян. По данным регионального управления национальной железнодорожной компании SNCF, в момент столкновения переезд был закрыт.

По данным радиостанции France Bleu, в настоящий момент железнодорожное сообщение между Перпиньяном и Вилльфранш нарушено.

Работу чрезвычайных служб по ликвидации последствий аварии контролирует премьер-министр Эдуард Филипп.

Министр транспорта Элизабет Борн назвала инцидент "ужасным" и сообщила, что отправляется на место трагедии.

"Потрясена ужасным столкновением в Милла в департаменте Восточные Пиренеи. Служба спасения и государственные службы полностью мобилизованы. Я немедленно отправляюсь на место", — написала Борн в своем Twitter.