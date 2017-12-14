Суд в Киеве закончил изучение доказательств по делу Януковича о госизмене

Бывший президент Украины Виктор Янукович и адвокат Виталий Сердюк во время допроса в режиме видеосвязи в Ростовском областном суде

Бывший президент Украины Виктор Янукович и адвокат Виталий Сердюк во время допроса в режиме видеосвязи в Ростовском областном суде

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева перенес на 20 декабря заседание по уголовному делу против экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению в госизмене, в следующий раз планирует провести допрос свидетелей, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы на сегодня закончили, объявляется перерыв для обеспечения стороной обвинения явки свидетелей на 14.00 (15.00 мск) 20 декабря", — сказал на заседании в четверг председательствующий судья Владислав Девятко.

Все судебное заседание было посвящено изучению доказательств по делу со стороны защиты Януковича. После рассмотрения всех доказательств адвокатов суд объявил о переходе к следующей стадии судебного процесса — допросу свидетелей.

При этом судья проинформировал, что если у сторон процесса появятся дополнительные доказательства, они смогут обратиться к суду о приобщении их к делу в ходе допроса свидетелей. Судья также поручил гособвинению обеспечить явку на следующее заседание не менее двух свидетелей. При этом адвокат Януковича Виталий Сердюк пообещал на следующем заседании передать суду список свидетелей, допроса которых будет требовать защита.

Ранее суд уже допросил трех свидетелей по делу со стороны гособвинения, ими стали бывший премьер Украины Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков и экс-представитель Украины в ООН Юрий Сергеев.

Киевский суд в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.