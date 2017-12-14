В Госдуме опасаются, что КНДР нарушит соглашение с Россией

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Существуют предпосылки к нарушению КНДР межправсоглашения с РФ о предотвращении опасной военной деятельности, сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее посольство РФ в КНДР сообщило, что делегация Минобороны РФ участвует в первом заседании совместной военной комиссии Россия-КНДР в Пхеньяне. Военные обсуждают выполнение межправсоглашения о предотвращении опасной военной деятельности, которое было подписано 12 ноября 2015 года первым заместителем Начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковником Николаем Богдановским и заместителем начальника генштаба КНДР О Гым Чхолем.

"Оно (поведение КНДР- ред.) не носит грубого нарушения со стороны Северной Кореи по отношению к нашей стране, потому что идет определенное соглашение между двумя странами. Но вместе с тем предпосылки к его нарушениям, конечно, существуют", — сказал Швыткин РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что в настоящий момент главной целью является не допустить выхода ситуации на Корейском полуострове из-под контроля.

"Сейчас, безусловно, идет некое обсуждение возможного развития сценария о необходимости, будем говорить, понимания складывающейся ситуации и понимания позиции Северной Кореи в данном вопросе для того, чтобы своевременно упредить некоторые события, которые могут привести к непредсказуемым последствиям", — пояснил он.