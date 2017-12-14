Суд на Украине отпустил россиянина Мефедова под домашний арест

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости. Суд Одессы изменил меру пресечения россиянину Евгению Мефедову, подозреваемому в "подготовке свержения власти на Украине", с содержания под стражей на домашний арест, сообщил РИА Новости адвокат Валентин Рыбин.

Адвокат утверждает, что Мефедова "готовят к процедуре обмена" пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

"Решением Приморского районного суда изменена мера пресечения Евгению Мефедову, он готовится к осуществлению процедуры обмена", — сказал Рыбин.

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук в ноябре заявил, что Киев и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что согласны на эти условия.

Мефедова подозревают по двум статьям УК Украины: "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" и "подготовка к организации массовых беспорядков".

В частности, россиянина подозревают в участии в автопробеге "Одесса-Николаев" в 2014 году, участники которого якобы "призывали к сепаратизму". Мефедова также обвиняют в координации действий участников "антимайдана" в Одессе в 2014 году и поставках им оружия.