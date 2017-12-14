Сенатор Сандерс рассказал, почему Трамп должен подать в отставку

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Американский сенатор-демократ Берни Сандерс считает, что президент США Дональд Трамп, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, должен подать в отставку.

"У вас есть президент, которого многие женщины обвинили в насилии. Все в Америке видели на записи, как этот человек хвастается тем, что он домогался женщин. Думаю ли я, что в таких условиях… президент должен уйти в отставку? Да, я так думаю. Думаю ли я, что он это сделает? Нет, не думаю. Но да, я считаю, что ему следует подать в отставку", — заключил Сандерс в эфире телеканала CNN.

Ранее как минимум четыре женщины обвинили Трампа в домогательствах многолетней давности. Трамп обвинения отрицает. При этом нынешний президент США извинился в ходе предвыборной кампании за случайно попавшее на пленку высказывание, где он хвастается тем, что женщины позволяют ему хватать себя руками, поскольку он "звезда".

Сандерс был одним из ключевых участников президентской гонки в США в 2016 году, он проиграл Хиллари Клинтон номинацию Демократической партии в президенты.