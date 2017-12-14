Яровая: Россия не будет втягиваться в "безудержную" гонку вооружений

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Россия никогда не будет втягиваться в "безудержную" гонку вооружений, сказала в эфире телеканала "Россия 24" вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия").

Ранее в четверг Москва президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Москва не намерена идти на гонку вооружений с Вашингтоном, напомнив о несоизмеримости военных расходов двух стран. По его словам, в 2018 году Россия в пересчете на доллары планирует потратить на оборонные нужды более 46 миллиардов, в то время как согласованный военный бюджет Америки – 700 миллиардов.

"Мы никогда не втягивались и не будем втягиваться в безудержную гонку вооружений, которая, кстати говоря, в Соединенных Штатах (Америки) в большой степени провоцируют олигархические, финансовые, промышленные группы… Они создают зону напряжения и конфликта в мире, потому что им выгодно, к сожалению, как это ни дико звучит, выгодно вести войны, это выгодно экономически", — сказала Яровая.

Парламентарий пояснила, что такие группы разоряют территорию и захватывают ресурсы. "И одновременно олигархический промышленный комплекс Соединенных Штатов (Америки) получает дополнительный заказ", — отметила она.

"Сопоставление цифр, которые тратят Россия и Соединенные Штаты (Америки на военные цели — ред.), отличаются как небо и земля:… они в десятки раз больше в Соединенных Штатах (Америки). Но наша задача — те вложения, которые были сделаны в оборонно-промышленный комплекс, сделать их работающими в целом, не только на национальную безопасность, но и на экономику страны, потому что это высокие технологии, это инновационные решения", — заключила Яровая.