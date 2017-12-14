На Украине заявили о готовности к расширению сотрудничества с НАТО

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости. Украина готова к расширению сотрудничества с НАТО и странами-членами альянса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов во время выступления на заседании комиссии Украина-НАТО в Брюсселе.

"Секретарь СНБО Украины заявил, что наше государство готово к дальнейшему расширению и углублению сотрудничества с НАТО и странами альянса на двусторонней основе. Речь идет о предоставлении государствами НАТО экспортных лицензий на поставку товаров военного назначения на Украине, в частности, летального действия, участии иностранных партнеров в модернизации или совместном создании новых образцов вооружения и техники для оснащения ВС Украины с использованием технологий и комплектующих западных производителей", — говорится в сообщении на сайте СНБО.

Турчинов также заявил, что Украина остается надежным партнером НАТО.

"Развитие отношений особого партнерства усилит нашу общую безопасность, а будущее членство Украины в альянсе станет залогом мира и стабильности в Восточной Европе и евроатлантическом пространстве в целом", — считает секретарь СНБО.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.