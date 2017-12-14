В Вифлееме прошли столкновения палестинцев и израильских военных

ВИФЛЕЕМ, 14 дек — РИА Новости. Столкновения палестинской молодежи и израильской армии прошли в Вифлееме (Палестина), передает корреспондент РИА Новости с места событий.

У стены на границе палестинских территорий и Иерусалима несколько десятков молодых людей подожгли мусорные баки и стали закидывать наблюдательные вышки израильтян камнями и "коктейлями Молотова". В ответ военные закидали протестующих шумовыми гранатами и гранатами со слезоточивым газом. Беспорядки продолжались около трех часов.

Сейчас Вифлеем, где половину населения составляют арабы-христиане и имеются подворья всех христианских церквей, украшен к Рождеству — по всему городу стоят елки, расставлены рождественские фигуры. Однако, по отзывам местных жителей, туристов и паломников из-за беспорядков непривычно мало.

"Праздника в этом году нет", — сказал РИА Новости местный таксист Исса.

Также по городу развешены плакаты, гласящие, что "Иерусалим — вечная столица Палестины". Во многих местах попадаются антиизраильские и антиамериканские граффити, карикатуры на президента США. Горожане считают, что беспорядки и протесты будут продолжаться.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение США было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.

Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций".