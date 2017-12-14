Касперский назвал ахинеей и абсурдом обвинения США в адрес его компании

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 дек – РИА Новости. Основатель и глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский назвал ложью все обвинения, с которыми выступили власти США в адрес его компании.

"Мы начали довольно активные действия по поводу того, чтобы выяснить, а вдруг там действительно есть какая-то правда за этими словами, которые про нас говорят. Мы провели внутренний аудит, мы провели очень серьезное исследование – и мы, естественно, ничего не нашли. Все это, на самом деле, ложь", — сказал Касперский российским журналистам в Нью-Дели.

Апофеозом нападок на компанию, по его словам, стало недавнее заявление одного из американских конгрессменов, утверждавшего, будто головной офис "Касперского" расположен в старом здании КГБ на Лубянской площади.

"Это ахинея, это абсурд, который я даже не знаю, как комментировать", — заявил Касперский, который выступил в четверг в российском посольстве с лекцией по кибербезопасности.

"Сейчас у нас на руках есть единственный вариант, единственный сценарий: это просто то, что мы сделаем свою работу так, как никто другой не делает. Видимо, мы кому-то мешаем жить", — добавил он.

Министерство внутренней безопасности США ранее предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.