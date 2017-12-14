Касперский о санкциях против компании в США: молчать не собираемся

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 дек – РИА Новости. "Лаборатория Касперского" рассматривает различные варианты дальнейших действий в связи с запретом на использование ее продукции госструктурами США, однако "молчать не собирается", заявил основатель и глава компании Евгений Касперский.

Во вторник президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018 финансовый год, в котором содержится положение, запрещающее использование программных продуктов российской "Лаборатории Касперского" государственными органами США.

"Мы сейчас подсчитываем тот ущерб, который мы понесли на территории США. Мы работаем с нашими юристами и с международными юристами, и рассматриваем разные варианты. Пока я не готов комментировать, но молчать мы не собираемся. Пока мы не готовы говорить, какие действия мы собираемся предпринять", — сказал Касперский российским журналистам в Нью-Дели.

Глава компании признался, что изначально ситуация с запретом на использование продукции "Касперского" американскими госструктурами стала для него шоком.

"Я был в некоторой растерянности, потому что не понимал, что происходит и почему. Это примерно как когда тебя бьют в тумане, и ты не понимаешь, откуда прилетает, почему и что", — поделился Касперский, который выступил в четверг в российском посольстве с лекцией по кибербезопасности.