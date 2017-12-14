Путин дал понять, что Россия готова к диалогу с США, заявил Железняк

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции в четверг обозначил четкую позицию по отношениям с США: РФ готова к диалогу и предлагает вместе решать общие проблемы, считает замсекретаря генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Путин в ходе пресс-конференции выразил надежду, что у президента США будут возможности наладить контакты с Россией. Он также считает, что две страны могли бы объединить усилия в борьбе с терроризмом, в том числе в Афганистане. Российский лидер полагает, что если США будут исходить из здравого смысла, то это станет залогом сотрудничества и по КНДР.

"Глава государства в целом четко обозначил свою позицию по отношениям России и США — несмотря на кризис, мы всегда готовы вернуться к диалогу и предлагаем, объединившись, эффективно решать общие серьезные и вполне реальные, а не выдуманные проблемы", — цитирует Железняка его пресс-служба.

По его словам, в отличие от американских и некоторых вторящих им европейских политиков, Путин "оставляет двери для восстановления отношений открытыми", чем демонстрирует ответственность не только за судьбы народов РФ и США, но и за конструктивное развитие международных отношений.

Железняк также отметил позицию Путина по ситуации с Северной Кореей. По мнению депутата, РФ не меняет своего отношения к безальтернативности мирного урегулирования корейского кризиса и призывает к этому другие страны, в первую очередь США, которые, как подчеркнул Железняк, до сих пор продолжают опасное провоцирование КНДР.