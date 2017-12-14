Нигерия выделит миллиард долларов на борьбу с "Боко Харам"

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Губернаторы 36 штатов Нигерии одобрили выделение 1 миллиарда долларов на борьбу с боевиками радикальной исламистской группировки "Боко Харам" на северо-востоке страны, пишет местное издание Premium Times.

Средства будут изъяты правительством со счета, на котором хранятся остатки доходов от продажи сырой нефти, превышающих запланированные. Этот счет был создан в 2004 году с целью защитить бюджет от дефицита ввиду нестабильных цен на сырую нефть.

Как уточняет издание, по состоянию на 13 декабря сумма на этом счете превышает 2,3 миллиарда долларов.

Радикальная исламистская группировка "Боко Харам" действует в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране.

Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.