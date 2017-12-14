Нигерия выделит миллиард долларов на борьбу с "Боко Харам"

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Губернаторы 36 штатов Нигерии одобрили выделение 1 миллиарда долларов на борьбу с боевиками радикальной исламистской группировки "Боко Харам" на северо-востоке страны, пишет местное издание Premium Times.
Как уточняет издание, по состоянию на 13 декабря сумма на этом счете превышает 2,3 миллиарда долларов.
Радикальная исламистская группировка "Боко Харам" действует в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране.
Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.