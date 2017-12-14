Канцлер Австрии выразил надежду на возможность отмены процесса Brexit

БРЮССЕЛЬ, 14 дек — РИА Новости, Мария Князева. Федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн выразил надежду на возможность отмены процесса Brexit — отделения Великобритании от Евросоюза. Об этом Керн заявил журналистам по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

"Я надеюсь, что он (процесс Brexit — ред.) может быть повернут вспять, потому что будет много больших вопросов, вызовов, которые непросто решить. Будет много напряженности во внутренней политической сфере в Великобритании. Поэтому, кто знает", — ответил канцлер Австрии на вопрос о возможности разворота или задержки Brexit.

На вопрос, насколько это реалистично, Керн ответил с улыбкой: "Хороший вопрос. Я не знаю".