Американку отправили в тюрьму за лечение сына от выдуманного рака

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. В американском штате Техас женщину приговорили к 10 годам тюрьмы по обвинению в причинении серьезного вреда ее сыну Кристоферу, который к восьми годам по воле матери перенес 13 серьезных хирургических операций. Об этом пишет Star-Telegram.

"Она всегда говорила, что Кристофер болен. Каждую неделю, каждый месяц", — рассказал отец мальчика Райан Кроуфорд. Согласно медицинским записям, которые представили органы опеки, за семь лет мать 323 раза обращалась к различным врачам, утверждая, что ее сын умирает. Сначала она заявляла о редком наследственном заболевании, позже – о раке. Также мать, Кэйлин Боулин, пыталась записать Кристофера в лист ожидания на пересадку легкого.

Отец ребенка обращался в суд, указывая на отсутствие у Кристофера каких-либо недугов, но проиграл дело – судья запретил ему видеться с сыном, которому на тот момент было три года.

Врачи подозревали, что Боулин может выдумывать или намеренно провоцировать у сына симптомы, с которыми женщина обращалась к докторам. Они советовали ей прекратить давать ребенку препараты, которыми она его "лечила". Тем не менее Кристоферу пришлось пройти множество диагностических процедур, в том числе, вредных для здоровья, которые ничего не выявили.

В 2017 году персонал госпиталя Далласа обратился в органы опеки, обнаружив, что мальчик не страдает ни от рака, ни от каких-либо других заболеваний. В связи с этим Боулин лишили родительских прав в отношении трех ее детей. В настоящее время женщина находится в тюрьме, она может быть выпущена под залог размером в 150 тысяч долларов.



