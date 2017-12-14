В ДНР заявили о готовности к диалогу по контингенту ООН

ДОНЕЦК, 14 дек — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика готова к диалогу в рамках переговоров в Минске о размещении контингента ООН только вблизи линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ, сказал РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владимир Бидёвка.
46.2%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
50.1%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.7%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
"Понимая важность международного контроля и мониторинга "режима тишины", а также необходимость безопасного доступа для работы представителей СММ ОБСЕ в "серой зоне", то есть непосредственной близости к вооруженным силам обеих сторон, считаем приемлемым введение контингента ООН исключительно для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. Подобные решения всегда осуществляются только при наличии согласия обеих сторон конфликта, в данном случае – Донецкой и Луганской народных республик и Украины. Мы к такому диалогу в рамках минских переговоров готовы, о чем неоднократно заявляли", — сказал Бидёвка.
Депутат Народного совета ДНР отметил, что в республике действительно опасаются повторения в Донбассе событий в Сербской Краине и выступают против введения контингента ООН на всю территорию республики.
"Мы действительно опасаемся повторения в Донбассе известной кровавой истории в Сербской Краине, поэтому выступаем против введения "голубых касок" по всей территории Донбасса", — сказал Бидёвка.