Прокуратура в Австрии начала расследование взрыва на газовом хабе

ВЕНА, 14 дек — РИА Новости. Прокуратура австрийского Корнойбурга начала расследование в связи со взрывом на газовом хабе Баумгартен, результаты оценки причины взрыва ожидаются в течение восьми недель, заявил в четверг РИА Новости прокурор Кристиан Павле.

Утром в минувший вторник на территории газового хаба OMV в австрийском Баумгартене произошел взрыв. Погиб один и ранен 21 человек. Работа хаба была полностью остановлена, прекратились транзитные поставки в направлении Италии, Словении и Венгрии. В среду утром поставки газа были полностью восстановлены.

"Прокуратура начала расследование в связи с халатностью, повлекшей угрозу общественной безопасности", — заявил Павле.

По его словам, на месте происшествия прибыл специалист-представитель прокуратуры, который совместно с сотрудниками полиции и следственных органов проведет освидетельствование, чтобы установить причину взрыва.

"Специалист прибыл на место еще позавчера и в течение восьми недель предоставит свою оценку прокуратуре", — отметил Павле, добавив, что конкретных указаний на причину взрыва прокуратура пока не получала.

Ранее в четверг Gas Connect Austria сообщал, что причиной взрыва на газовом хабе в Баумгартене, куда поступает российский газ через украино-словацкий коридор, стал сбой в недавно установленном фильтре-сепараторе.

Центрально-европейский газовый хаб, расположенный в австрийском местечке Баумгартен на границе со Словакией — международная площадка для торговли газом, входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе. Через газовую станцию Баумгартен проходит около трети всех поставок российского газа в Западную Европу.