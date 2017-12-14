В Италии не подтвердили информацию о российском вмешательстве в дела страны

РИМ, 14 дек — РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянские спецслужбы не подтвердили утверждения бывшего вице-президента США Джо Байдена о том, что Москва якобы оказывает поддержку оппозиционным силам на Западе и, в частности, вмешивается во внутренние дела Италии.

Как сообщили в четверг местные СМИ, руководители секретных служб Aisi и Aise Марио Паренте и Альберто Маненти, выступая перед членами парламентского комитета по контролю над спецслужбами, заверили, что их структуры ведут постоянный мониторинг относительно возможного вмешательства извне во внутренние дела страны, но не обнаружили свидетельств того, о чем говорил Байден. Прежде всего, это относится к якобы имевшему место вмешательству со стороны РФ при проведении конституционного референдума в декабре 2016 года в Италии.

Ранее американский журнал Foreign Affairs опубликовал статью "Как противостоять Кремлю", в которой Байден и бывший заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер утверждали, что одним из главных направлений внешнеполитической стратегии России является внутренняя дестабилизация Запада, в том числе посредством оказания влияния на результаты голосования в ряде стран ЕС. Речь, в частности, шла о конституционном референдуме в Италии, после которого вынужден был уйти в отставку премьер-министр Маттео Ренци. Кроме того, в статье, изложение которой поместила туринская газета La Stampa, говорилось, что в преддверии парламентских выборов на Апеннинах Москва "прилагает усилия по поддержке националистической "Лиги Севера" и популистского "Движения 5 звезд".

Руководители оппозиционного "Движения 5 звезд" и партии "Лига" категорически отвергли обвинения, выдвинутые Байденом, указав, что американский политик распространяет "фейк-ньюс". Так, лидер "Лиги" Маттео Салвини отметил, что "Ренци проиграл на референдуме потому, что итальянцы руководствуются здравым смыслом, а не потому, что этого хочет Путин". В официальном заявлении "Движения 5 звезд" утверждения Байдена были названы "инсинуациями", поскольку он не привел никаких доказательств в подтверждение своих обвинений.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони назвал обвинения Байдена "не заслуживающими доверия" и объяснил его поведение намерением баллотироваться на пост президента США в 2020 году.

В ходе состоявшегося 4 декабря 2016 года в Италии референдума большинство итальянцев отвергло конституционную реформу, которую инициировал Ренци и с которой он связал свою политическую судьбу. В итоге он вынужден был уйти в отставку с поста премьера, и новое правительство Италии сформировал его коллега по Демократической партии Паоло Джентилони.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.