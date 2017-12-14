Наблюдатели ОБСЕ стали свидетелями артобстрела со стороны ВСУ в Донбассе

ЛУГАНСК, 14 дек — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали, использование украинскими силовиками артиллерийских орудий, сообщили РИА Новости в пресс-службе миссии.

Ранее в ЛНР заявили, что три человека ранены и более 20 домов повреждены в результате артобстрела Первомайска и Стаханова со стороны украинских силовиков 13 декабря.

"Тринадцатого декабря в 00.05, пребывая на передовой патрульной базе СММ, расположенной на северной окраине подконтрольного правительству (Украины, — ред.) города Попасная (69 км к западу от Луганска), наблюдатели услышали 10 взрывов, оцененных как выстрелы из артиллерии на расстоянии 200–500 м в секторе с запада до западо-северо-запада, и почувствовали запах пороха", — процитировали в пресс-службе оперативный отчет СММ за 13 декабря.

По данным СММ, наблюдатели переместились в укрытие, обустроенное в подвальном помещении базы.

"Когда в 00.36 один из наблюдателей вышел из укрытия, чтобы оценить ситуацию с безопасностью, он услышал 3 взрыва, оцененные как выстрелы из артиллерии, и увидел 3 вспышки дульного пламени в 200–500 м в секторе с запада до западо-северо-запада", — уточнили в пресс-службе.

Согласно данным отчета, представитель военно-гражданской администрации в Попасной по телефону сообщил команде Миссии о том, что вблизи Попасной ведется интенсивный обстрел, и посоветовал оставаться в укрытии.

"Наблюдатели отметили, что в 01.20 обстрел прекратился, но в 01.45 он возобновился и продолжался до 02.20", — сообщили в пресс-службе.