Суд отказался освободить лидера "Каталонской национальной ассамблеи"

МАДРИД, 14 дек – РИА Новости. Судья Верховного суда Испании отказал в освобождении лидеру националистической организации "Каталонская национальная ассамблея", выступающей за независимость автономного сообщества, Жорди Санчесу.

Лидеры организаций "Национальная каталонская ассамблея" и Omnium Cultural Жорди Санчес и Жорди Куишар были задержаны по решению суда 16 октября. Им предъявлены обвинения в мятеже, что по испанским законам карается лишением свободы на срок до 15 лет.

Гражданская гвардия Испании 20-21 сентября проводила обыски в здании совета по экономике Каталонии в Барселоне. Тогда перед зданием проходили массовые акции протеста, в которых приняли участие 40 тысяч человек. Санчес и Куишар призывали людей к "постоянной мобилизации" и просили не расходиться.

Митингующие оставались у здания всю ночь, происходили столкновения с каталонской полицией, которая пыталась обеспечить коридор безопасности сотрудникам Гражданской гвардии. Однако несколько машин Гражданской гвардии были повреждены протестующими, а сами сотрудники правоохранительных органов Испании смогли покинуть здание только утром.

Санчес обратился к судье Верховного суда Пабло Льярене, который рассматривает дела, связанные с провозглашением независимости, с ходатайством об освобождении. В частности, Санчес в качестве аргумента указывал на то, что хочет активно участвовать в предвыборной кампании. Досрочные выборы в каталонский парламент состоятся 21 декабря.

Санчес – второй номер списка от Каталонской европейской демократической партии, список возглавляет находящийся в Бельгии бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон.

Также судья не дал разрешение Санчесу общаться со СМИ и использовать интернет в большем объеме, чем это установлено пенитенциарным центром.

В решении судьи говорится, что решение о предварительном заключении без права выхода под залог принималось с тем, чтобы избежать со стороны обвиняемого организации массовых беспорядков и иных насильственных действий.

Аналогичные прошения об освобождении из тюрьмы на время избирательной кампании подали другие политики – экс-заместитель председателя женералитета Ориол Жункерас, бывший советник внутренних дел женералитета Жоаким Форн и лидер организации Òmnium Cultural Жорди Куишар.

По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума, признанного незаконным Конституционным судом Испании, парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономного сообщества, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. В отношении 20 каталонских политиков, причастных к провозглашению независимости, заведены уголовные дела. Четверо из них находятся под арестом. В отношении Пучдемона и еще четырех бывших членов правительства автономного сообщества, находящихся в Брюсселе, выдан национальный ордер на арест.