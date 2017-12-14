Обстрел подконтрольного ДНР города длится уже около часа, сообщили в СЦКК

ДОНЕЦК, 14 дек — РИА Новости. Украинские силовики около часа ведут огонь по Докучаевску в Донбассе, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

"С 14.15 (совпадает с мск) украинские силовики с населенного пункта Новотроицкое открыли огонь по Докучаевску. В результате обстрела с применением БМП-2, крупнокалиберного и легкого стрелкового оружия повреждение получило жилое здание по улице Горького", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, обстрел продолжается, информация о разрушениях уточняется.

Подконтрольный ДНР город Докучаевск находится в 40 километрах к югу от Донецка. Город численностью около 25 тысяч человек находится у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. Здесь расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.