СМИ: охранник аэропорта в Париже заявил, что был уволен "за длинную бороду"

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Охранник парижского аэропорта Орли утверждает, что два года назад был уволен за то, что носил слишком длинную бороду.

В интервью телеканалу BFMTV экс-охранник Башир, фамилия которого не называется, рассказал, что работал в аэропорту Орли в качестве агента по безопасности компании Securitas в течение шести лет. В конце ноября 2015 года, спустя неделю после терактов в Париже, его вызвал начальник и потребовал сбрить "слишком длинную бороду".

"Он сказал: я вас вызвал из-за бороды. Ваша борода слишком длинная, нужно что-то с этим сделать. Я ответил ему: господин директор, моя борода не отросла за два дня, я уже давно ношу бороду такой длины. Почему это стало проблемой сейчас?" — рассказал Башир в эфире. В ответ начальник пригрозил применить санкции, если Башир не сбреет бороду.

По словам Башира, спустя четыре дня его не пустили на рабочее место, а еще через несколько недель он получил уведомление об увольнении "за серьезный проступок". "Это был полный шок для моей семьи, я в течение нескольких лет работал в сфере безопасности, и в один день меня просто уволили без предупреждения", — заключил Башир.

По информации телеканала, в общей сложности за "ношение слишком длинной бороды" было уволено четыре сотрудника, все они были мусульманами. Руководство компании в качестве оправдания на суде использует положение о запрете на ношение "неухоженных бород". Башир и его бывшие коллеги требуют от компании выплатить компенсацию за ущерб интересов в размере 50 тысяч евро.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов тогда стали 130 человек, более 350 были ранены.