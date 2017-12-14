Путин считает, что можно перейти на "ты" с Трампом

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что им с Дональдом Трампом можно было бы перейти на "ты".

"С господином Трампом мы друг к другу обращаемся по именам, поэтому уж не знаю. Если бы было "ты" или "вы" (в английском языке есть только нейтральное слово "you", которое означает и то, и другое — ред.), перешли бы мы на "ты"? Скорее всего, да, потому что мы с ним хоть и мало встречались, мельком два раза, но в целом рабочий контакт должен быть между людьми, которые занимаются тем видом деятельности, который поручен нам нашими избирателями", — рассказал российский президент в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции в четверг.

Путин и Трамп встречались дважды — в Гамбурге на саммите G20 в июле и во вьетнамском Дананге "на полях" саммита АТЭС в ноябре.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>