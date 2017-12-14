Самолет "нарисовал" рождественскую елку в небе над Германией

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Самолет авиакомпании Airbus "нарисовал" рождественскую ель, пролетая в небе над Германией, сообщает портал Flightradar24.

По информации портала, широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A380 совершал тренировочный полет. Он вылетел из Гамбурга и вернулся туда же. Полет занял пять часов 22 минуты. Траектория самолета вышла в виде новогодней елки с шарами.

"Ранний рождественский подарок от Airbus A380. Рождественская елка и верхушка — самолет Airbus A380", — говорится в сообщении портала Flightradar24 в Twitter.

Пилоты самолетов нередко "рисуют" изображения в ходе тренировочных полетов. В августе пассажирский лайнер Boeing 787 Dreamliner "нарисовал" в небе над США свою проекцию в ходе тестирование нового двигателя компании Rolls Royce.