БРЮССЕЛЬ, 14 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Проект заключений открывающегося в четверг двухдневного саммита Евросоюза в Брюсселе не содержит упоминания о России, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

"Насколько мне известно, Россия в заключениях не упоминается. Но это не означает, что вопрос о продлении санкций ЕС в отношении РФ не будет обсуждаться", — сказал собеседник агентства.

Ожидается, что в ходе неформального ужина в четверг вечером лидеры ЕС запустят процесс формального продления экономических санкций против России.

На этот раз, представляя повестку саммита лидерам, Туск написал, что в четверг вечером Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон "сообщат о выполнении минских соглашений с целью продления экономических санкций против России". Как заявил журналистам высокопоставленный источник в ЕС, решение о продлении санкций будет принято на техническом уровне уже после саммита. По информации источника РИА Новости, они будут продлены на полгода без изменений.

Не все страны ЕС настаивают на политической дискуссии для продления санкций: есть и сторонники технического продления. Но наличие дискуссии не сказывается на результате — ограничительные меры продлеваются регулярно и, согласно правилам ЕС, единогласно.