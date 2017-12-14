В Афганистане не менее 14 полицейских погибли в столкновении с талибами*

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. По меньшей мере четырнадцать сотрудников полиции погибли в результате столкновения с боевиками радикального движения "Талибан"* в афганской провинции Гильменд на юге страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на губернатора провинции.

По словам губернатора Гильменда, полицейские в четверг проводили операцию по задержанию наркоконтрабандистов, когда на них напали боевики "Талибана"*.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.