Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (465)

БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости, Александр Шишло. Суд первой инстанции Брюсселя в четверг официально объявил о прекращении дела об экстрадиции в Испанию экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщил его адвокат Поль Бекар.

"Судебный рассмотрение прекращено", — сказал он журналистам.

Ранее в декабре прокуратура Брюсселя получила через европейское юридическое агентство Eurojust решение о снятии верховным судом Испании ордера на арест в отношении Пучдемона и четырех других бывших членов правительства Каталонии. Сам Пучдемон назвал решение испанского правосудия, "испугом стать посмешищем и проиграть". По словам экс-главы Каталонии, на данный момент он решил оставаться в Брюсселе, откуда намерен вести предвыборную кампанию.

По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума, признанного незаконным Конституционным судом Испании, парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

В отношении двадцати каталонских политиков, причастных к провозглашению независимости, заведены уголовные дела. Четверо из них находятся под арестом. В отношении Пучдемона и еще четырех бывших членов правительства автономного сообщества, находящихся в Брюсселе, был выдан национальный ордер на арест.