ДОНЕЦК, 14 дек — РИА Новости. Материалы по более чем 9 тысячам военных преступлений украинских силовиков в Донбассе собрала за полтора года общественная комиссия, сообщила в четверг и.о. главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Никонорова.
По ее словам, все эти факты являются доказательствами несоблюдения Киевом перемирия и нарушения прав человека, и будут "весомыми аргументами и на минских переговорах в работе как минимум двух групп — по безопасности и гуманитарной".