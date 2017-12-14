ДОНЕЦК, 14 дек — РИА Новости. Материалы по более чем 9 тысячам военных преступлений украинских силовиков в Донбассе собрала за полтора года общественная комиссия, сообщила в четверг и.о. главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Никонорова.

"На конец текущего года всего сформировано 9120 дел, из которых 60 дел – по погибшим детям, 133 – по раненым детям, 401 – по погибшим гражданским лицам, 769 – по раненым гражданским лицам, 44 – по пленным и незаконно удерживаемым лицам, 7713 дел – по разрушениям жилищного фонда и социальных объектов", — сказала она на заседании народного совета ДНР.

По ее словам, все эти факты являются доказательствами несоблюдения Киевом перемирия и нарушения прав человека, и будут "весомыми аргументами и на минских переговорах в работе как минимум двух групп — по безопасности и гуманитарной".