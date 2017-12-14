СМИ рассказали, граждане каких стран пострадали при взрыве в Баумгартене

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Полиция сообщила, что среди пострадавших при взрыве на территории газового хаба OMV в австрийском Баумгартене были граждане США, Польши, Сербии, Румынии, Венгрии и Словакии, сообщает австрийское издание News.

Во вторник утром на территории газового хаба в Баумгартене произошел взрыв и начался пожар. Один человек погиб, еще 21 был ранен. Работа газового хаба была полностью остановлена, прекратились транзитные поставки в направлении Италии, Словении и Венгрии. В среду утром поставки газа были полностью восстановлены.

Как сообщает издание, среди получивших легкие ранения в результате взрыва два серба, два румына, гражданин Польши, венгр, словак и гражданин США. Жертвой инцидента стал 32-летний житель австрийского округа Корнойбург.

Центрально-европейский газовый хаб, расположенный в австрийском местечке Баумгартен на границе со Словакией — международная площадка для торговли газом, входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе. Через газовую станцию Баумгартен проходит около трети всех поставок российского газа в Западную Европу.