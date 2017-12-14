Путин объяснил низкую эффективность "нормандского формата"

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Эффективность реализации минских соглашений низкая, так происходит из-за неконструктивной позиции Киева, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг.

"По поводу минского формата и его эффективности — эффективность, конечно, низкая. И, на мой взгляд, прежде всего из-за неконструктивной позиции представителей сегодняшней киевской власти. Нет никакого желания реализовывать минские соглашения, никакого желания начать настоящий политический процесс, завершением которого может быть реализация договора об особом статусе Донбасса, который закреплен в соответствующем законе Украины, принятом Радой, но не введенного до сих пор под разными предлогами в силу, а такая договоренность есть, и параметры этого закона хорошо известны", — сказал Путин.

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